UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: «Melania escort di Donald Trump» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alan Fridman, UnoMattina "Trump si mette in aereo e va con la sua escort, sua moglie, in Florida". Le parole pronunciate stamane da Alan Friedman ad Uno Mattina non necessitano di particolari interpretazioni. Su Rai1, nel giorno dell'insediamento del nuovo Presidente Usa Joe Biden, il pubblico ha potuto ascoltare l'offesa del giornalista americano all'ex first lady. La definizione di escort attribuita da Friedman alla moglie di Donald Trump è stata accolta in studio da sorrisi imbarazzati e solo in un secondo momento stigmatizzata (discutibile il fatto che il richiamo non sia stato immediato). "Sei stato molto duro con Melania. Lo rimarco perché hai detto una cosa un po' forte" ha chiosato la ...

