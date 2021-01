Uno spiraglio per la riapertura palestre in Italia: nuova trovata in Francia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arriva direttamente dalla Francia uno spiraglio molto interessante per tutti coloro che sperano nella riapertura palestre in Italia nel più breve tempo possibile. Non facciamoci eccessive illusioni, lo voglio premettere, soprattutto in seguito alle indicazioni che ci sono arrivate sul tema con l’ultimo DPCM, che abbiamo esaminato anche a proposito di questo contesto così specifico. Allo stesso tempo quanto trapelato oggi 20 gennaio va preso in esame. Proviamo ad esaminare, pertanto, le informazioni che sono emerse nel corso delle ultime ore su una questione tanto delicata. Accelerare la riapertura palestre in Italia con l’ultima invenzione in Francia Se da un lato la possibilità di lavorare all’aperto dà un margine minimo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arriva direttamente dallaunomolto interessante per tutti coloro che sperano nellainnel più breve tempo possibile. Non facciamoci eccessive illusioni, lo voglio premettere, soprattutto in seguito alle indicazioni che ci sono arrivate sul tema con l’ultimo DPCM, che abbiamo esaminato anche a proposito di questo contesto così specifico. Allo stesso tempo quanto trapelato oggi 20 gennaio va preso in esame. Proviamo ad esaminare, pertanto, le informazioni che sono emerse nel corso delle ultime ore su una questione tanto delicata. Accelerare laincon l’ultima invenzione inSe da un lato la possibilità di lavorare all’aperto dà un margine minimo di ...

matteozenatti : @_Sazed E, aggiungo, è vero. C'è una massa di studiosi autoreferenziali che si mantiene parte delle conoscenze chiu… - claudiomasi5 : @du00 quando anche in italia la Giustizia condannerà politici e amministratori corrotti con PENE PESANTISSIME come… - Laura89899892 : @Ribelle37816756 @Nottinghill82 Uno che non ha ancora le idee molto chiare. Ti blocco, ma ti lascio uno spiraglio e… - dori43018574 : @Patty66509580 @cocchi2a @francotaratufo2 Game over? Non mi pare, anche se si è aperto uno spiraglio, non pensare c… - nmirotti : @guidomarchello Io invece credo che Renzi abbia voluto tenere uno spiraglio aperto verso il Governo x non passare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno spiraglio Seregno, uno spiraglio nel decennale contenzioso sul “piano Sant'Ambrogio” Il Cittadino di Monza e Brianza Basket, si apre uno spiraglio per il campionato di serie C "Prima gara entro il 7 marzo"

Con l’inserimento di tutti i campionati senior e giovanili (tranne il minibasket) nell’elenco delle categorie di interesse nazionale, la pallacanestro ha fatto il primo passo in avanti verso la ripres ...

Celanese, c’è l’intesa per la vendita a Benvic Occuperà 27 dipendenti del sito Marconi

Il gruppo imprenditoriale chimico: "Avanti con la produzione fino a giugno, poi il trasferimento nel polo industriale di Forlì". Gli acquirenti sono già presenti in città e in passato avevano rilevato ...

Con l’inserimento di tutti i campionati senior e giovanili (tranne il minibasket) nell’elenco delle categorie di interesse nazionale, la pallacanestro ha fatto il primo passo in avanti verso la ripres ...Il gruppo imprenditoriale chimico: "Avanti con la produzione fino a giugno, poi il trasferimento nel polo industriale di Forlì". Gli acquirenti sono già presenti in città e in passato avevano rilevato ...