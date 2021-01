Un’esplosione nel centro della città | un palazzo distrutto Ci sono morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un boato all’improvviso nel. Una forte esplosione ha coinvolto un edificio intorno alle 15 di mercoledì 20 gennaio.letteralmente saltati in aria gli ultimi quattro piani del. La zona è stata immediatamente evacuata per consentire i soccorsi.al lavoro anche i vigili del fuoco anche perché parte dell’edificio è andata in fiamme. Sul posto anche il sindaco: è stato allestito un ospedale da campo. L’episodio è accaduto a Madrid in Calle de Toledo 98, nel quartiere La Latina, molto vicino a Puerta de Toledo e accanto alla chiesaVirgen de la Paloma. Grave il bilancio dell’esplosione: secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia e fontipolizia alla Efe sarebbero almeno tre i, ...