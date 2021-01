Una Vita anticipazioni: YLENIA BAGLIETTO sarà MAITE ZALDUA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelle puntate italiane di Una Vita sta per fare il suo ingresso una giovane donna destinata a movimentare il quartiere di Acacias, per via del suo suo modo di vivere anticonformista. Parliamo di MAITE ZALDUA (YLENIA BAGLIETTO), la nipote del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano). Col trascorrere delle settimane, la donna vivrà una profonda storia d’amore con Camino Pasamar (Aria Bedmar), creando nel rione un vero e proprio scandalo… Una Vita, news: MAITE arriva ad Acacias Le anticipazioni segnalano che i telespettatori faranno la conoscenza di MAITE nella puntata 1132 della telenovela. La donna arriverà infatti nella capitale spagnola per sbrigare la documentazione relativa ad un’eredità, in seguito al “frettoloso” matrimonio ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelle puntate italiane di Unasta per fare il suo ingresso una giovane donna destinata a movimentare il quartiere di Acacias, per via del suo suo modo di vivere anticonformista. Parliamo di), la nipote del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano). Col trascorrere delle settimane, la donna vivrà una profonda storia d’amore con Camino Pasamar (Aria Bedmar), creando nel rione un vero e proprio scandalo… Una, news:arriva ad Acacias Lesegnalano che i telespettatori faranno la conoscenza dinella puntata 1132 della telenovela. La donna arriverà infatti nella capitale spagnola per sbrigare la documentazione relativa ad un’eredità, in seguito al “frettoloso” matrimonio ...

