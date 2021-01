Una Vita anticipazioni spagnole: il fallimento di Fabiana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fabiana era certa che la sua iniziativa avrebbe aiutato Inma, ma scopriamo con le anticipazioni spagnole Una Vita, che le cose non andranno come la vera madre di Cayetana aveva sperato. Tutto accade dopo l’arrivo di Inma e suo nipote ad Acacias come nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX. Il locale lasciato dalla famiglia Pasamar risulta, a questo punto, essere un pessimo investimento. Ma per quale motivo? Nel frattempo arriva una nuova cameriera al servizio dei Quesada. Spoiler Una Vita Spagna: l’iniziativa di Fabiana Fabiana organizza un’escursione con Inma al centro. Vuole che visiti vari ristoranti della città in modo da poter rinnovare il Nuovo 20 ° secolo. La donna è molto grata a Fabiana per il suo aiuto e, con entusiasmo, racconta al nipote ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021)era certa che la sua iniziativa avrebbe aiutato Inma, ma scopriamo con leUna, che le cose non andranno come la vera madre di Cayetana aveva sperato. Tutto accade dopo l’arrivo di Inma e suo nipote ad Acacias come nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX. Il locale lasciato dalla famiglia Pasamar risulta, a questo punto, essere un pessimo investimento. Ma per quale motivo? Nel frattempo arriva una nuova cameriera al servizio dei Quesada. Spoiler UnaSpagna: l’iniziativa diorganizza un’escursione con Inma al centro. Vuole che visiti vari ristoranti della città in modo da poter rinnovare il Nuovo 20 ° secolo. La donna è molto grata aper il suo aiuto e, con entusiasmo, racconta al nipote ...

