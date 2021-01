Una vita anticipazioni: arriva Santiago il marito di Marcia, cosa cambia ora? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamoroso colpo di scena ad Acacias 38! Marcia e Felipe, come avrete visto oggi, si stavano preparando per entrare in chiesa quando sul più bello è comparso Santiago. Ma chi è quest’uomo? Sembra proprio che sia il primo marito di Marcia! La ragazza non ha mai voluto parlare a Felipe del suo passato, così doloroso. Forse pensava che Santiago fosse morto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 21 gennaio 2020. Come avrete visto, Felipe è rimasto scioccato nel vedere l’uomo davanti alla chiesa. Anche Marcia si è ritrovata a non sapere che cosa dire. Immaginiamo quindi che per il momento, il matrimonio non si possa celebrare, considerato anche il fatto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Clamoroso colpo di scena ad Acacias 38!e Felipe, come avrete visto oggi, si stavano preparando per entrare in chiesa quando sul più bello è comparso. Ma chi è quest’uomo? Sembra proprio che sia il primodi! La ragazza non ha mai voluto parlare a Felipe del suo passato, così doloroso. Forse pensava chefosse morto? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 21 gennaio 2020. Come avrete visto, Felipe è rimasto scioccato nel vedere l’uomo davanti alla chiesa. Anchesi è ritrovata a non sapere chedire. Immaginiamo quindi che per il momento, il matrimonio non si possa celebrare, considerato anche il fatto che ...

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - PaoloGentiloni : Ho incontrato #Macaluso solo negli ultimi anni della sua vita, apprezzando lo straordinario esempio di cultura, iro… - TeresaBellanova : Non condivido ma rispetto la scelta di @renatapolverini ieri alla Camera. È una scelta politica. Qualsiasi comment… - intornoAlTempo : RT @LauraBerardi10: Nella nostra vita #CiSaràSempre qualcuno o qualcosa che ci farà pensare di non essere all’altezza di una qualsiasi situ… - Enricofrasca3g1 : RT @Stregalife1: #Poesiaperlasera #VentagliDiParole La mia voce urla dentro di me una rivolta un urlo di paura alata scava un urlo di… -