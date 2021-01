Un posto al sole anticipazioni: ROBERTO FERRI cerca notizie su MARINA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato molto – sui siti web ma anche su alcuni giornali – dell’uscita di scena di MARINA Giordano, lo storico personaggio di Un posto al sole interpretato da Nina Soldano. Tutti gli appassionati della serie si sono chiesti se si tratti di un vero addio e per ora c’è da registrare solo un messaggio via social indirizzato dalla Soldano ai suoi fan, messaggio di cui vi abbiamo già parlato. Detto ciò, le nuove anticipazioni sulle puntate indicano che la prossima settimana la questione entrerà in un certo senso anche nella narrazione della soap, visto che FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercherà notizie proprio su MARINA. Cosa verrà a sapere? Di certo, questa ricerca di ROBERTO non porterà per ora al ritorno ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato molto – sui siti web ma anche su alcuni giornali – dell’uscita di scena diGiordano, lo storico personaggio di Unalinterpretato da Nina Soldano. Tutti gli appassionati della serie si sono chiesti se si tratti di un vero addio e per ora c’è da registrare solo un messaggio via social indirizzato dalla Soldano ai suoi fan, messaggio di cui vi abbiamo già parlato. Detto ciò, le nuovesulle puntate indicano che la prossima settimana la questione entrerà in un certo senso anche nella narrazione della soap, visto che(Riccardo Polizzy Carbonelli) cercheràproprio su. Cosa verrà a sapere? Di certo, questa ridinon porterà per ora al ritorno ...

