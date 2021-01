Un inutile tafferuglio in maniche di camicia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il guaio della carnevalesca crisi non è che non se ne siano capiti i presupposti, come è stato ripetuto, ma che non se ne sia capito l’esito. Il guaio non è il catalogo di immoralità, di imposture – parole in verità troppo alte, impegnative, tocca indugiare nella volgarità e parlare di straccionismo – ma che fosse un catalogo a disposizione della fuga dall’angolo, e non una strategia. Il dibattito dei due giorni scorsi, alla Camera e al Senato, per chi, come me, manchi dal Parlamento da qualche anno, è la desolazione del livello: una volta si diceva da birreria, e regge ancora, purché sia la birreria a tarda ora. Si sono citati Barbapapà, i Playmobil, i due liocorni, si è citato Dante stabilendone la nascita un secolo prima, si è saliti fino alle vette di Vasco Rossi, ma non sarebbe altro che colore: piuttosto è stata la scena della miseria dialettica, dell’incapacità di esprimersi in ...