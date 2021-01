Un attimo prima di lasciare la Casa Bianca Trump grazia 73 persone. Compreso il suo ex consigliere Steve Bannon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha concesso ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70. Tra i destinatari, c’è anche il suo ex consigliere Steve Bannon, che era stato incriminato e arrestato ad agosto (leggi l’articolo) dai procuratori federali, con l’accusa, in concorso con altre tre persone, di appropriazione indebita di fondi raccolti per la costruzione di un muro anti migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Bannon, 66 anni, nel 2016 fu uno degli artefici della campagna elettorale che portò Trump alla presidenza e fu licenziato un anno dopo in seguito a una sua dichiarazione nella quale aveva contestato l’approccio dialogante adottato dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti, Donaldha concesso ha concesso laa 73e ha commutato le condanne di altre 70. Tra i destinatari, c’è anche il suo ex, che era stato incriminato e arrestato ad agosto (leggi l’articolo) dai procuratori federali, con l’accusa, in concorso con altre tre, di appropriazione indebita di fondi raccolti per la costruzione di un muro anti migranti al confine tra Stati Uniti e Messico., 66 anni, nel 2016 fu uno degli artefici della campagna elettorale che portòalla presidenza e fu licenziato un anno dopo in seguito a una sua dichiarazione nella quale aveva contestato l’approccio dialogante adottato dalla ...

