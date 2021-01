Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 20 gennaio Buongiorno da Verde lezione da Francesco Vitale in studio il Senato ha votato la fiducia al conte con 156 voti una maggioranza stretta che permette al governo di andare avanti ma impone passi successivi un vertice di maggioranza forse già questa mattina e non è il premier salga al Colle Matteo Renzi si dice disposto a discutere di tutto tranne che con la destra anche di un governo di unità nazionale il PD parla di sciagurato Salto nel buio di Maio lancia un nuovo appello ai costruttori posizione vuole andare al voto Forza Italia defezioni e caos al Senato Oggi è il giorno dello scostamento di bilancio necessario per l’hotel nuovo decreto Ristori mentre la prossima settimana dovrebbe cominciare l’esame del recovery Plan delle commissioni su scostamenti Ristori Al momento il governo può contare anche sui voti di Italia ...