Uil | il ministro non trova di meglio che annunciare concorsi | serve un nuovo reclutamento

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Comunicato Uil - Mentre in Parlamento si confrontano e si scontrano le forze politiche per governare il paese, i problemi del mondo reale attendono soluzioni e quelli del sistema scolastico, fuori da ogni retorica, non hannoto grande spazio nel dibattito parlamentare. L'articolo .