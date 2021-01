UFFICIALE Pirlo può sorridere: Cuadrado è guarito dal Covid-19 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juventus ha comunicato che Juan Cuadrado è risultato negativo al Covid-19 Andrea Pirlo può sorridere: Juan Cuadrado è infatti risultato negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato. A comunicarlo, la stessa Juventus attraverso una nota UFFICIALE. «Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juventus ha comunicato che Juanè risultato negativo al-19 Andreapuò: Juanè infatti risultato negativo al-19 nell’ultimo tampone effettuato. A comunicarlo, la stessa Juventus attraverso una nota. «Juanha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per-19* con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera». Leggi su Calcionews24.com

Andrea Pirlo può sorridere: Juan Cuadrado è infatti risultato negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato. A comunicarlo, la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale. «Juan Cuadrado ha ef ...

