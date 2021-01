Ufficiale | Frederik Sorensen al Pescara

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Società Delfino1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il difensore danese classe ‘92 torna così a giocare in Italia dove ha già indossato le maglie di Juventus, Bologna, Hellas Verona, Colonia e Young Boys con cui lo scorso anno ha vinto il campionato svizzero. Dopo essersi svincolato dal Colonia in cui ha militato in questa prima parte di stagione, ha firmato con i #BiancAzzurri. Foto: sito Young Boys L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.