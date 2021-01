Ue-Usa, cosa (non) cambierà con Biden. Parla Massolo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Saranno quattro anni di duro lavoro”. La nuova presidenza americana di Joe Biden e Kamala Harris darà filo da torcere all’Ue e all’Italia, parola di ambasciatore. Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) e di Fincantieri, diplomatico di lungo corso e già direttore generale del Dis, mette in guardia dai facili entusiasmi sull’era Biden che si apre oggi a Washington DC. Intervistato dalla “Task Force Italia” e dal suo presidente Valerio De Luca, Massolo ha spiegato perché, soprattutto in politica estera, la nuova era americana sarà un duro banco di prova per Roma e Bruxelles. Rispetto all’amministrazione di Donald Trump cambia il metodo, certo. “Questa presidenza farà del ritorno al multilateralismo un punto centrale dell’agenda”. Sul merito bisogna farsi poche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Saranno quattro anni di duro lavoro”. La nuova presidenza americana di Joee Kamala Harris darà filo da torcere all’Ue e all’Italia, parola di ambasciatore. Giampiero, presidente dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) e di Fincantieri, diplomatico di lungo corso e già direttore generale del Dis, mette in guardia dai facili entusiasmi sull’erache si apre oggi a Washington DC. Intervistato dalla “Task Force Italia” e dal suo presidente Valerio De Luca,ha spiegato perché, soprattutto in politica estera, la nuova era americana sarà un duro banco di prova per Roma e Bruxelles. Rispetto all’amministrazione di Donald Trump cambia il metodo, certo. “Questa presidenza farà del ritorno al multilateralismo un punto centrale dell’agenda”. Sul merito bisogna farsi poche ...

