Udinese | Pereyra | “Non ci fischiano mai rigori e non capisco il motivo Oggi potevamo vincere”

Il trequartista dell'Udinese Roberto Pereyra si è sfogato ai microfoni di Udinese TV dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Non riesco a capire perchè non ci vengono mai fischiati i rigori. Gollini mi ha toccato e sono andato in terra. Non capisco perchè l'arbitro non abbia fischiato, Oggi avremmo potuto anche vincere. Il mio gol? Sono contento perché volevamo partire forte. Se vai in svantaggio poi diventa difficile recuperare la partita. Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta - dichiara l'ex calciatore della Juventus - .caption id="attachment 1082605" align="alignnone" width="4176" Pereyra, getty/caption ITA Sport Press.

