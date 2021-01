Udinese-Atalanta, di scena il recupero di Serie A: Gasperini lancia Miranchuk, Gotti punta su Lasagna. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Serie A torna in campo con il recupero della decima giornata.Alla Dacia Arena si affronteranno l'Udinese di Luca Gotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, per una sfida dall'alto coefficiente spettacolare ma soprattutto dalla rilevante importanza. La formazione nerazzurra vuole dare continuità all'ottima striscia di risultati conseguita finora, potendo potenzialmente ottenere altri tre punti che la farebbero balzare al terzo posto della classifica. Dall'altro lato i bianconeri friulani non riescono ad ingranare la marcia giusta già da qualche uscita, con la panchina dello stesso Gotti che adesso traballa non poco.Di seguito le formazioni ufficiali.Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) LaA torna in campo con ildella decima giornata.Alla Dacia Arena si affronteranno l'di Lucae l'di Gian Piero, per una sfida dall'alto coefficiente spettacolare ma soprattutto dalla rilevante importanza. La formazione nerazzurra vuole dare continuità all'ottima striscia di risultati conseguita finora, potendo potenzialmente ottenere altri tre punti che la farebbero balzare al terzo posto della classifica. Dall'altro lato i bianconeri friulani non riescono ad ingranare la marcia giusta già da qualche uscita, con la panchina dello stessoche adesso traballa non poco.Di seguito le(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, ...

