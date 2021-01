Udinese - Atalanta 1 - 1 diretta Pareggio del solito Muriel (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 15 alla Dacia Arena di Udine il recupero della partita rinviata per pioggia lo scorso 6 dicembre tra i padroni di casa dell' Udinese e l' Atalanta di Gasperini. I friulani sono in crisi e hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 15 alla Dacia Arena di Udine il recupero della partita rinviata per pioggia lo scorso 6 dicembre tra i padroni di casa dell'e l'di Gasperini. I friulani sono in crisi e hanno ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Atalanta_BC : ???? Invenzione di #Muriel, che si infila tra tre difensori bianconeri e batte Musso in uscita!!! 1-1!!! ???? Muriel ge… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Udinese 1-1 Atalanta #SSFootball - ElTanoFlaco : Amici, nonostante le notifiche che ricevo per Udinese-Atalanta (es gol Muriel), la settima giornata non viene aggio… - Desmo619 : RT @FMCROfficial: Con Calvarese in campo e Giacomelli al VAR si gioca sul velluto, rigore non concesso all'Udinese, cartellini in tasca per… -