Udinese-Atalanta 1-1 | a Pereyra risponde Muriel

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Termina 1-1 il recupero della 10° giornata di Serie A tra. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio dei friulani dopo appena 20 secondi con Ricardoche sfrutta la sponda di Lasagna, entra in area da destra sfuggendo a Toloi e Romero e batte Gollini. Gli ospiti continuano a macinare gioco, ma pervengono al pareggio solo al 43? con una splendida azione del solito Luis, bravo sfuggire in mezzo a Bonifazi e Becao. Secondo tempo con la Dea che controlla il gioco, spinge e crea, senza però riuscire a trovare il vantaggio. Pareggio utile più per l’che per i nerazzurri, permettendo ai friulani di tornare a respirare nonostante una situazione non ancora risolta completamente. Da qui potrà, e dovrà ricominciare la squadra di Gotti. Foto: Twitter ...