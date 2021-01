Tutto sembra, meno che "zona rossa": traffico in tilt dal centro alla periferia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - Altro che zona rossa . Da via Broletto alla circonvallazione, ieri mattina, sembrava un giorno feriale qualsiasi nell'era pre - Covid. Automobilisti in coda, ciclisti e ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - Altro che. Da via Brolettocirconvzione, ieri mattina,va un giorno feriale qualsiasi nell'era pre - Covid. Automobilisti in coda, ciclisti e ...

maurorotelli : 156 con 3 senatori a vita, Casini, Monti, un paio di voti transfughi da Forza Italia. Non mi sembra un Senato in gr… - UffiziGalleries : Anche questo è inverno... protagonista silenzioso lui: il #gatto che sonnecchia sornione al caldo quando tutto semb… - AlbertoBagnai : Il tutto, a quanto sembra, condito dal razzismo latente de iVirtuosi™?, come potete vedere qui:… - RoxiscRosi : Trovo parecchi difetti a questo governo...poi ne immagino un’altro guidato da capitan salsiccia o la carciofara e t… - reservequestion : RT @1DFivePromises: Tutto questo sembra un film ?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sembra Tutto sembra, meno che "zona rossa" Traffico in tilt dal centro alla periferia IL GIORNO FEDRIGA: CONTE DOVE VA?

''Sembra che questa crisi porti un danno molto importante al Paese. Soprattutto con i numeri di ieri del Senato se qualcuno crede di poter governare un Paese in un momento di pandemia mi sembra sia mo ...

2020 Game è un gioco che ci fa rivivere tutte le sventure dello scorso anno

Volete tornare indietro al 2020? Se la risposta è sì, provate 2020 Game. Probabilmente nessuno di voi vorrebbe rivivere l’anno appena passato: siamo arrivati nel 2021, e anche se l’inizio di questo no ...

