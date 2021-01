Tutti in piedi per Lady Gaga, a lei l’onore dell’inno americano che accoglie Joe Biden (Foto) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Lady Gaga l’onore di cantare l’inno nazionale americano all’Inauguration Day, la cerimonia inaugurale per l’insediamento del Presidente Joe Biden, il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Tanti gli artisti che saliranno sul palco, tanti i grandi nomi pronti a prendere parte con soddisfazione all’evento che tutto il mondo sta seguendo ma è Lady Gaga la prima ad esibirsi. La cantante ieri ha pregato per la pace per Tutti gli americani, ha pregato che quello a cui abbiamo dovuto assistere non accada mai più e che il futuro possa essere migliore per Tutti. Una parata da star per Joe Biden, un giuramento che arriva dopo le polemiche esplose fino all’invasione al Capitol Hill. Lady Gaga ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Adi cantare l’inno nazionaleall’Inauguration Day, la cerimonia inaugurale per l’insediamento del Presidente Joe, il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Tanti gli artisti che saliranno sul palco, tanti i grandi nomi pronti a prendere parte con soddisfazione all’evento che tutto il mondo sta seguendo ma èla prima ad esibirsi. La cantante ieri ha pregato per la pace pergli americani, ha pregato che quello a cui abbiamo dovuto assistere non accada mai più e che il futuro possa essere migliore per. Una parata da star per Joe, un giuramento che arriva dopo le polemiche esplose fino all’invasione al Capitol Hill....

