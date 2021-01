Tutte le stravaganze di Ciampolillo | il nuovo eroe dell' ”ammucchiata” di Conte

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La Xylella si cura col sapone“. Sì, è proprio lui l’uomo del momento, si fa per dire. Alfonso, detto Lello, l’ ex-M5S del gruppo Misto, lungamente evocato al terminea votazione al Senato. Personaggio dal curriculum pittoresco. Ha chiesto di votare dopo essere stato assente alle due chiame. Ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ha bloccato, invocando “il Var”, per modo di dire, ossia il videoa votazione. Alla fine, dopo la verifica del filmato, la Casellati ha riammesso al votoche ha votato sì. Ecco, sapete chi è ildi giornatae truppe contiane?: “La xylella si cura col sapone” Come non ricordare l’ex-grillinodai comportamenti tanto ...