Trump, ultimo giorno: tutti i souvenir dell’ex presidente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra ormai poche ore, se Dio vuole, Donald J. Trump sarà l’ex-presidente degli Stati Uniti d’America. E tutto lascia credere che anche in questo suo nuovo ruolo – storicamente considerato un “non-ruolo”, una sorta d’etichetta appesa al collo d’un inerte segmento del passato – riuscirà, come già nei suoi quattro anni di presidenza, a dare il peggio di sé. Vale a dire: un peggio molto peggiore del peggior peggio che i peggiori, o i più trucemente fantasiosi, tra i più cronici pessimisti s’erano, prima del suo avvento, azzardati a pronosticare. Dire infatti – come non pochi vanno superficialmente ripetendo – che Donald J. Trump è stato il peggiore dei “commander in chief” è cosa del tutto inappropriata. E non solo per il rispetto dovuto ai personaggi – Andrew Johnson, James Buchanan, Warren Harding, Franklin Pierce ed un paio d’altri – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra ormai poche ore, se Dio vuole, Donald J.sarà l’ex-degli Stati Uniti d’America. E tutto lascia credere che anche in questo suo nuovo ruolo – storicamente considerato un “non-ruolo”, una sorta d’etichetta appesa al collo d’un inerte segmento del passato – riuscirà, come già nei suoi quattro anni di presidenza, a dare il peggio di sé. Vale a dire: un peggio molto peggiore del peggior peggio che i peggiori, o i più trucemente fantasiosi, tra i più cronici pessimisti s’erano, prima del suo avvento, azzardati a pronosticare. Dire infatti – come non pochi vanno superficialmente ripetendo – che Donald J.è stato il peggiore dei “commander in chief” è cosa del tutto inappropriata. E non solo per il rispetto dovuto ai personaggi – Andrew Johnson, James Buchanan, Warren Harding, Franklin Pierce ed un paio d’altri – che ...

TizianaFerrario : l'ultimo giorno di #Trump inizia con il perdono ad amici vari,143, tra cui il suo ex stratega #Bannon che è accusat… - Agenzia_Ansa : L'ultimo sgarbo di #Trump: a ricevere i #Biden sarà il capo maggiordomo. Il presidente uscente volerà a Mar-a-Lago… - TizianaFerrario : La lunga lista di insulti di #Trump in questi 4 anni.#Biden e la stampa sono i più insultati.Odio e bugie diffusi i… - speranza58 : RT @Moonlightshad1: L'ultimo atto di #Trump è stato concedere la grazia a 43 persone, fra queste non c'è #Assange e non c'è #Snowden ma c'è… - alexarmuzzi : RT @ilpost: Nel suo ultimo giorno da presidente Trump ha graziato 143 persone -