Trump lascia la Casa Bianca e promette: “Torneremo, in qualche modo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Presidenti che vanno, presidenti che arrivano. Negli Stati Uniti è il giorno dell’insediamento di Joe Biden e dell’ultimo saluto alla Casa Bianca di Donald Trump. Ma il clima che si respira a Washington non è disteso come solitamente accade per l’Inauguration Day. Stavolta la capitale Usa è blindatissima, con più di 20mila uomini della Guardia Nazionale giunti in città nei giorni scorsi. Con loro ci sono gli uomini dell’FBI e tre corpi di polizia che hanno chiuso il National Mall, luogo dove ogni quattro anni i cittadini si accalcano per assistere al giuramento del nuovo presidente. Barricate, posti di blocco, recinzioni ovunque. Il timore è che oggi gli animi si surriscaldino improvvisamente e qualcuno possa tentare un attacco. Trump: “Vi amo, Torneremo in qualche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Presidenti che vanno, presidenti che arrivano. Negli Stati Uniti è il giorno dell’insediamento di Joe Biden e dell’ultimo saluto alladi Donald. Ma il clima che si respira a Washington non è disteso come solitamente accade per l’Inauguration Day. Stavolta la capitale Usa è blindatissima, con più di 20mila uomini della Guardia Nazionale giunti in città nei giorni scorsi. Con loro ci sono gli uomini dell’FBI e tre corpi di polizia che hanno chiuso il National Mall, luogo dove ogni quattro anni i cittadini si accalcano per assistere al giuramento del nuovo presidente. Barricate, posti di blocco, recinzioni ovunque. Il timore è che oggi gli animi si surriscaldino improvvisamente e qualcuno possa tentare un attacco.: “Vi amo,in...

MediasetTgcom24 : Donald Trump lascia la Casa Bianca (e Melania stavolta sorride) #InaugurationDay - RaiNews : Donald #Trump lascia la Casa Bianca. La cerimonia d'addio #InaugurationDay - Agenzia_Ansa : Melania Trump lascerà la Casa Bianca con il record negativo di consensi da first lady. Il 47% non vede in maniera… - FedeBurini92 : RT @trash_italiano: Donald Trump che lascia la Casa Bianca - SemideaW : RT @trash_italiano: Donald Trump che lascia la Casa Bianca -