Trump lascia la Casa Bianca. E’ il grande giorno di Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Donald Trump e Melania hanno lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella residenza di Mar-a-Lago, disertando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris, in programma alle 12 di oggi (in Italia saranno le 18). “Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme”, ha detto Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull’Air Force One. “Abbiamo sviluppato un vaccino” contro il Covid “in pochi mesi, un miracolo medico”. Fra la piccola folla tutti i figli, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. Più che un saluto un ultimo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Donalde Melania hannoto per l’ultima volta lasalendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella residenza di Mar-a-Lago, disertando la cerimonia di giuramento di Joee Kamala Harris, in programma alle 12 di oggi (in Italia saranno le 18). “Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme”, ha dettonel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull’Air Force One. “Abbiamo sviluppato un vaccino” contro il Covid “in pochi mesi, un miracolo medico”. Fra la piccola folla tutti i figli, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. Più che un saluto un ultimo ...

