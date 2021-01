Trump lascia la Casa Bianca Biden | ' E' un nuovo giorno in America'

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Posso dirvi che il futuro di questo Paese, non mai stato migliore , auguro alla nuova amministrazione grande fortuna e grande successo. Penso che avranno un grande successo, hanno le basi per fare ...

trash_italiano : Donald Trump che lascia la Casa Bianca - Agenzia_Ansa : #Usa è il giorno di #Biden 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware,… - RaiNews : Donald #Trump lascia la Casa Bianca. La cerimonia d'addio #InaugurationDay - VittorioCocive1 : RT @NFratoianni: #Trump si preoccupa di sistemare gli affari di alcuni suoi amici. Concede la grazia a molti,a partire dal suo sodale #Stev… - Franceschina273 : RT @CicRosina: Trump lascia la Casa Bianca e annuncia che tornerà con un partito tutto suo, America Alive -

Ultime Notizie dalla rete : Trump lascia

Dopo il breve discorso di addio, Donald Trump e Melania sono partiti a bordo dell’Air Force One. Lo afferma Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull’Air Force One dir ...Ha lasciato la Casa Bianca ed e' diretto a Mar-a-Lago con l'ex First Lady (ANSA) ...