Trump grazia Steve Bannon e un italiano Ora pensa di fondare il partito dei Patrioti

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) E' stata l'ultima notte di Donaldalla Casa Bianca . Il presidente uscente degli Stati Uniti nelle ultime ore del suo mandato ha firmato atti importanti eun suo. Per ...

repubblica : Usa: Trump grazia il suo ex stratega Bannon, era accusato di truffa - fabiochiusi : Poteva concedere la grazia ad Assange o Snowden, e invece l'ha concessa a Steve Bannon e altri suoi alleati. E qu… - Radio1Rai : ?? Stati Uniti. Il presidente uscente #Trump ha concesso la grazia a 73 persone, tra le quali, come preannunciato, i… - Piero_Strada : RT @mastrobradipo: la mancata grazia a edward snowden è la porcata di chiusura della peggiore presidenza di sempre #trump - StocchiAntonio : #Trump ha dato la grazia all'ubriacone amichetto della #Meloni @GiorgiaMeloni #IdiotiInLiberta -

Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia al suo ex consigliere Steve Bannon, accusato di truffa, a poche ore dal suo addio alla Casa Bianca. Prima di lasciare il suo ...Sono migliaia i militari arrivati nella Capitale americana dopo i disordini al Congresso. nonostante i timori di attentati, il programma per l'Inauguration day non sarà modificato, il nuovo presidente ...