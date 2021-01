Trump fuori da Twitter: crollo vertiginoso delle fake news sul social (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non è un caso. Dopo la decisione di Twitter di sospendere l’account di Donald Trump (e di molti sostenitori delle strampalate teorie QAnon), sul social dell’uccellino si respira un’aria ben diversa. Uno studio di Zignal Labs, una compagnia che si occupa di media intelligence, ha evidenziato come nella sola prima settimana del blocco delle attività social dell’ormai ex numero uno della Casa Bianca, l’ecosistema della piattaforma abbia registrato un notevole calo di fake news. Ovviamente il riferimento è puramente rivolto ai fatti made in USA. Ma questo indica anche come l’ex Presidente degli Stati Uniti fomentasse i suoi sostenitori con bufale e altro. LEGGI ANCHE > Quelli che segnalano i pro-Trump basandosi su un filtro dell’app di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non è un caso. Dopo la decisione didi sospendere l’account di Donald(e di molti sostenitoristrampalate teorie QAnon), suldell’uccellino si respira un’aria ben diversa. Uno studio di Zignal Labs, una compagnia che si occupa di media intelligence, ha evidenziato come nella sola prima settimana del bloccoattivitàdell’ormai ex numero uno della Casa Bianca, l’ecosistema della piattaforma abbia registrato un notevole calo di. Ovviamente il riferimento è puramente rivolto ai fatti made in USA. Ma questo indica anche come l’ex Presidente degli Stati Uniti fomentasse i suoi sostenitori con bufale e altro. LEGGI ANCHE > Quelli che segnalano i pro-basandosi su un filtro dell’app di ...

