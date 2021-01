Trump conclude la sua presidenza sulle note di 'Gloria' usando di nuovo la canzone di Umberto Tozzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dall'uso del brano si erano già distanziati Umberto Tozzi e la manager della popstar dopo che la hit era stata usata alla Casa Bianca per festeggiare l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, suscitando polemiche Dall'uso del brano si erano già distanziati Umberto Tozzi e la manager della popstar dopo che la hit era stata riprodotta alla Casa Bianca per festeggiare l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, suscitando polemiche Leggi su it.mashable (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dall'uso del brano si erano già distanziatie la manager della popstar dopo che la hit era stata usata alla Casa Bianca per festeggiare l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, suscitando polemiche Dall'uso del brano si erano già distanziatie la manager della popstar dopo che la hit era stata riprodotta alla Casa Bianca per festeggiare l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, suscitando polemiche

green_milano : RT @MashableItalia: #TrumpLastDay Trump conclude la sua presidenza sulle note di 'Gloria' usando di nuovo la canzone di Umberto Tozzi https… - MashableItalia : #TrumpLastDay Trump conclude la sua presidenza sulle note di 'Gloria' usando di nuovo la canzone di Umberto Tozzi - orangeroad184 : Trump che conclude il discorso e parte YMCA ?? Per forza poi ci affidiamo ai Simpson.. #InaugurationDay - julespotterr : Il discorso finale di #Trump che si conclude con y.m.c.a., non è mai stato più simile ad un film con Leslie Nielsen - Carmenthesign : RT @HermanniTest: La Grazia è un elevata forma di tutela di persone vittime di una giustizia spesso sommaria, non un sotterfugio per aiutar… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump conclude La presidenza di Trump si conclude con 4 morti Corriere del Ticino Nel giorno dell'addio del padre alla Casa Bianca, Tiffany Trump festeggia il fidanzamento

“E’ stato un onore festeggiare tanti obiettivi, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato ...

Trump lascia la Casa Bianca verso Mar-a-Lago

Trump lascia la Casa Bianca e tiene il suo ultimo discorso alla base militare prima di volare per l’ultima volta sull’Air Force One.

“E’ stato un onore festeggiare tanti obiettivi, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato ...Trump lascia la Casa Bianca e tiene il suo ultimo discorso alla base militare prima di volare per l’ultima volta sull’Air Force One.