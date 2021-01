Trump concede la grazia anche all' italiano Tommaso Buti

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra le persone cui il presidente uscente degli Usa Donaldha concesso la pienac’èun cittadino: l’imprenditore fiorentino. Il suo nome compare nell’elenco diffuso dalla Casa Bianca, dove si sottolinea che“non è stato condannato negli Stati Uniti”. Tramite la sua legale Valeria Calafiore Healy, l’uomo d’affari ha rinto. “Il provvedimento del presidente americano - sottolinea il suo avvocato in una nota - riguarda ipotizzati reati contro il patrimonio occorsi più di 20 anni fa e per i quali l’imprenditorefu già processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007. Lache gli è stata concessa lo libera ...

FIREZE. Tra le persone cui il presidente uscente degli Usa Donald Trump ha concesso la piena grazia c'è anche un cittadino italiano: l'imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Il suo nome compare nell'el ...Tutto pronto per la cerimonia di insediamento in un clima surreale. 'The Donald' concede la grazia presidenziale al suo ex stratega nelle ultime ore di mandato ...