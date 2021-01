Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tre minuti a intervento. 180 secondi a gruppo. Tanto sarà riservato quest’oggi al Senato per ricordare Emanuele Macaluso, scomparso ieri a 96 anni, un secolo di vita, e che vita: nel sindacato, nel Pci, nel giornalismo, nella politica tutta, nei passaggi fondamentali - più o meno evidenti - della realtà del Paese, nelle parole di chi in queste ore ne ha scritto, condividendone o meno l’indole di zolfo, le battaglie contro la mafia di Portella della Ginestra, la Cgil, la formazione togliattiana, le abitudini quotidiane, le passeggiate, Testaccio, il legame tra Caltanissetta e la Val Fiscalina (lo zolfo ancora, chissà), il garantismo con giudizio, il riformismo, il migliorismo, le ragioni del socialismo, il no al Partito democratico, il no al respiro corto della politica pop e post ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Trea intervento. 180 secondi a gruppo. Tanto sarà riservato quest’oggi alper ricordare, scomparso ieri a 96 anni, undi vita, e che vita: nel sindacato, nel Pci, nel giornalismo, nella politica tutta, nei passaggi fondamentali - più o meno evidenti - della realtà del Paese, nelle parole di chi in queste ore ne ha scritto, condividendone o meno l’indole di zolfo, le battaglie contro la mafia di Portella della Ginestra, la Cgil, la formazione togliattiana, le abitudini quotidiane, le passeggiate, Testaccio, il legame tra Caltanissetta e la Val Fiscalina (lo zolfo ancora, chissà), il garantismo con giudizio, il riformismo, il migliorismo, le ragioni del socialismo, il no al Partito democratico, il no al respirodella politica pop e post ...

Dinovicino : RT @HuffPostItalia: Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto - SC4RECROWS : @shizvumi in ogni caso forse ti farà solo un po' male il naso ma si tratta di due o tre minuti.... alla fine non è niente di che Ceh - BaldoliniS : RT @HuffPostItalia: Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto - EXpertSHY : @auntyspritz HO SBAGLIATO DI TRE MINUTI -

Ultime Notizie dalla rete : Tre minuti Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto L'HuffPost Tre minuti per il secolo di Emanuele Macaluso: al Senato la dittatura del pensiero corto

Tre minuti a intervento. 180 secondi a gruppo. Tanto sarà riservato quest’oggi al Senato per ricordare Emanuele Macaluso, scomparso ieri a 96 anni, un secolo di vita, e che vita: nel sindacato, nel Pc ...

AirPods Max, alcuni utenti lamentano problemi di batteria

Alcuni utenti lamentano problemi di batteria AirPods Max con la carica che si consuma anche quando non utilizzate: ecco costa sta succedendo ...

Tre minuti a intervento. 180 secondi a gruppo. Tanto sarà riservato quest’oggi al Senato per ricordare Emanuele Macaluso, scomparso ieri a 96 anni, un secolo di vita, e che vita: nel sindacato, nel Pc ...Alcuni utenti lamentano problemi di batteria AirPods Max con la carica che si consuma anche quando non utilizzate: ecco costa sta succedendo ...