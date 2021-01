Trasporti Roma | Atac | “Verso 1500 corse giornaliere in più”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) I cittadini dipotranno contare suin più garantite da, grazie anche ai subaffidamenti ai privati. Il servizio scolastico dell’azienda deiha potenziato lenormalmente destinate a questa attività con 35 collegamenti e oltre 60 tratte in più rispetto al periodo scolastico pre-Covid. Il servizio scolastico al momento quindi può contare, complessivamente, su 150dedicate. “Non risponde perciò al vero quanto sostenuto da organi di stampa” ha sottolineato l’, in merito agli ultimi dati riportati. Questi ultimi, secondo l’azienda di, non consideravano i collegamenti scolastici.Servizi per la Mobilita confermano quindi che una volta portato ...