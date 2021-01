Trailer di “Lei mi parla ancora”, nuovo film di Pupi Avati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono state diffuse le prime immagini del film Sky Original "Lei mi parla ancora", scritto e diretto da Pupi Avati, una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con la storica Duea film dei fratelli Avati, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, prodotto da Antonio Avati, Luigi Napoleone, Massimo Di Rocco. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 8 febbraio alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. La pellicola, liberamente tratta dall`omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d`amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore."Finché morte non vi separi è ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono state diffuse le prime immagini delSky Original "Lei mi", scritto e diretto da, una co-produzione Bartlebye Vision Distribution in collaborazione con la storica Dueadei fratelli, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, prodotto da Antonio, Luigi Napoleone, Massimo Di Rocco. Ilsarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 8 febbraio alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. La pellicola, liberamente tratta dall`omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d`amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore."Finché morte non vi separi è ...

