Tragedia a Pavia | bambino autistico muore soffocato in una casa famiglia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi 8 anni residente in unain provincia disarebbe statoda un cumulo di vestiti caduti accidentalmente dall’armadio. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Imagesin unaper richiedenti asilo di Cozzo, comune in provincia di, dove nella serata di ieri, martedì 19 gennaio, undi 8 anni originario dell’Azerbaigian ha perso la vita. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il piccolo sarebbe mortosotto un cumulo di vestiti caduti da un armadio che aveva aperto. La giovane vittima risiedeva nella struttura insieme alla madre. Il tragico episodio è stato riportato dalla ...

