Tra free vax | cannabis e xylella | ecco chi è Lello Ciampolillo | protagonista indiscusso del voto al Senato

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) E' stato il veroieri sera al, dopo che il suoè stato conteggiato in extremis dopo l'intervento del 'Var'.è un exre del Movimente 5 Stelle, ma non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra free

Adnkronos

Protagonista al Senato, con il voto in extremis alla fiducia a Conte con il Var, ma già in passato in evidenza per le sue battaglie fuori dall'ordinar ...Bologna potrebbe diventare una città con aree pubbliche smoking free entro la fine del mandato di Virginio Merola. O quantomeno potrebbe mettere in campo una sperimentazione partendo da alcuni luoghi ...