Tommaso Zorzi, racconto drammatico al GF: «Una cosa brutta… lì ho detto basta» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi in cerca di un nuovo fidanzato che sembrerebbe voler tanto identificare nel cantante Mahmood, Tommaso Zorzi continua la sua ‘ascesa’ al GF aprendosi sempre di più nei confronti dei coinquilini e del pubblico che tanto lo supporta. Brillante e scanzonato, l’influencer milanese non manca di farsi serio quando c’è da raccontare qualche episodio spiacevole che l’ha segnato nel corso della vita. L’argomento, già toccato in passato, è tornato a tener banco nelle scorse ore. Leggi anche >> Gregoraci assente al GF Vip, il motivo manda in bestia i social: «Fa come le pare». Signorini nero La crisi dopo il prolungamento del GF e la ripresa Scosso dalla notizia del prolungamento del GF Vip fino a febbraio inoltrato, Tommaso si era lasciato andare ad una reazione piuttosto forte proprio nel corso dell’ultima puntata. L’annuncio di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi in cerca di un nuovo fidanzato che sembrerebbe voler tanto identificare nel cantante Mahmood,continua la sua ‘ascesa’ al GF aprendosi sempre di più nei confronti dei coinquilini e del pubblico che tanto lo supporta. Brillante e scanzonato, l’influencer milanese non manca di farsi serio quando c’è da raccontare qualche episodio spiacevole che l’ha segnato nel corso della vita. L’argomento, già toccato in passato, è tornato a tener banco nelle scorse ore. Leggi anche >> Gregoraci assente al GF Vip, il motivo manda in bestia i social: «Fa come le pare». Signorini nero La crisi dopo il prolungamento del GF e la ripresa Scosso dalla notizia del prolungamento del GF Vip fino a febbraio inoltrato,si era lasciato andare ad una reazione piuttosto forte proprio nel corso dell’ultima puntata. L’annuncio di ...

Monica95596385 : RT @Cohen89293907: Dayane non é raccomandata Dayane non é raccomandata Dayane non é raccomandata CERTO, E IO SONO TOMMASO ZORZI!! #TZVI… - infoitcultura : “Picchiato dal mio prima amore”: le rivelazioni choc di Tommaso Zorzi - infoitcultura : Mario Ermito contro Tommaso Zorzi: “Voleva farmi cadere nella sua trappola” - vuoiC0ndurreTu : RT @A69036709: TOMMASO ZORZI NON SI TOCCA?? #tzvip - vuoiC0ndurreTu : RT @aleloves_lou: Nessuno ci tocca Tommaso Zorzi, forse non lo avete capito ancora #tzvip -