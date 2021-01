Tommaso Zorzi picchiato dall’ex fidanzato, il drammatico racconto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tommaso Zorzi nella giornata di ieri si è lasciato andare nella casa del Grande Fratello Vip, svelando ai suoi coinquilini alcuni aneddoti sulle sue storie d’amore, dal primo fidanzatino a quello che – purtroppo – l’ha picchiato. “Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore” – ha confessato il gieffino ai suoi amici – “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto ‘Grazie’. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt’ora. Il primo anno ho vissuto all’università, avevo la camera singola con bagno in camera ed un enorme calendario dove mettevo le X ai giorni e contavo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021)nella giornata di ieri si è lasciato andare nella casa del Grande Fratello Vip, svelando ai suoi coinquilini alcuni aneddoti sulle sue storie d’amore, dal primo fidanzatino a quello che – purtroppo – l’ha. “Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore” – ha confessato il gieffino ai suoi amici – “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto ‘Grazie’. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt’ora. Il primo anno ho vissuto all’università, avevo la camera singola con bagno in camera ed un enorme calendario dove mettevo le X ai giorni e contavo ...

