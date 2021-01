Tommaso Buti | l' imprenditore che ha ricevuto il perdono da Donald Trump 

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tommaso Buti, 54 anni, fiorentino, è l'che hailda Donald Trump nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti. L'uomo è piuttosto noto in Italia, soprattutto per il profilo di playboy. A lui, infatti, le cronache narrano di numerosi flirt, veri o presunti, con alcune tra le donne più belle del pianeta. Un carnet che annovera tra le altre Claudia Galanti, Beatrice Borromeo ad Anna Falchi. Il nome di Buti compare nell'elenco diffuso dalla Casa Bianca, dove si sottolinea che Buti «non è stato condannato negli Stati Uniti». Tramite la sua legale Valeria Calafiore Healy, l'uomo d'affari ha ringraziato Trump. «Il provvedimento del presidente americano - sottolinea il suo avvocato in una nota - riguarda ipotizzati reati contro il patrimonio occorsi più di 20 anni fa e per i quali ...