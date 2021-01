Tokyo 2021, il CEO dei Giochi di Londra Keith Mills: “Le Olimpiadi sono improponibili per la pandemia” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Olimpiadi sì, Olimpiadi no? Sarà un tormentone che ci porteremo avanti ancora per un po’, fino a quando non si avranno le idee chiare sull’evoluzione della pandemia Covid-19 e ovviamente sulla somministrazione del vaccino su larga scala. E’ un fatto acclarato che il Comitato organizzatore locale e il CIO faranno di tutto affinché i Giochi si tengano a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto, nonostante il clima di sfiducia che si respira. Da questo punto di vista Keith Mills, amministratore delegato delle Olimpiadi di Londra 2012, in un’intervista concessa alla BBC ha dichiarato senza mezzi termini che: “Seduto qui a guardare la pandemia in tutto il mondo, devo dire che mi sembra improbabile. Se fossi nei panni del Comitato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)sì,no? Sarà un tormentone che ci porteremo avanti ancora per un po’, fino a quando non si avranno le idee chiare sull’evoluzione dellaCovid-19 e ovviamente sulla somministrazione del vaccino su larga scala. E’ un fatto acclarato che il Comitato organizzatore locale e il CIO faranno di tutto affinché isi tengano adal 23 luglio all’8 agosto, nonostante il clima di sfiducia che si respira. Da questo punto di vista, amministratore delegato delledi2012, in un’intervista concessa alla BBC ha dichiarato senza mezzi termini che: “Seduto qui a guardare lain tutto il mondo, devo dire che mi sembra improbabile. Se fossi nei panni del Comitato ...

