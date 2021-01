Tiffany Trump sposerà il fidanzato libanese (e milionario) Michael Boulos

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tiffany Trump, 27 anni, unica figlia nata dal matrimonio di Donald Trump con la seconda moglie Marla Maples, sposerà il milionario libanese Michael Boulos, 23. Il fidanzamento ufficiale è andato in scena ieri alla Casa Bianca, poche ore prima del trasloco dell’ex presidente degli Stati Uniti. Tiffany ha pubblicato una foto in cui posa col futuro marito lungo uno dei colonnati della White House, dicendosi «eccitata» per il «prossimo capitolo» della sua vita. Michael Boulos ha poi postato la stessa foto definendo Tiffany «l’amore della mia vita».