theBreathTrasporti e Public Places sicuri con il tessuto che neutralizza batteri e virus come i Coronavirus

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Milano, 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2021 - Nasce da Anemotech, PMI innovativa Made in Italy, il materiale tessile certificato capace di assorbire le sostanze inquinanti presenti nell'ariando ie da oggi anche la carica virale fino al 98,7%, entro due ore dall'entrata in contatto con il materiale. Non è fantascienza, è il presente. Dall'attività di ricerca e sviluppo di Anemotech, PMI innovativa italiana dal respiro internazionale che sviluppa tecnologie per migliorare la qualità della vita, nasce theBreath, il primoin grado di assorbire le polveri sottili nocive presenti nell'aria e disaggregarle, reintroducendo in circolo aria pulita, per garantire un ambiente sano e sicuro. Da oggi, nella nuova rivoluzionaria versione virucida certificata ISO 18184:2019, svolge anche un'attività antivirale (tra ...