The Mandalorian | un cosplayer entusiasma con Baby Yoda i fan a Los Angeles | ecco il video

Un cosplayer di The Mandalorian sta entusiasmando i fan con i video realizzati mentre è con Baby Yoda in skateboard a Los Angeles. La serie The Mandalorian ha ispirato un cosplayer che a Los Angeles è stato avvistato mentre si spostava in città a bordo di uno skateboard insieme a Baby Yoda, come dimostrano i video condivisi online. A sorprendere i passanti è stato Tim Brehmer che su Instagam ha ammesso: "I miei genitori mi hanno messo in punizione molte volte quando ero un ragazzino... Quindi dovevo divertirmi". Brehmer ha scritto poi in un post in cui appare in versione protagonista della serie The Mandalorian: "Quando sei poco distante dai 40 anni e ..."

