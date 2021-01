Thailandia, Anchan: la donna condannata a 43 anni di carcere per lesa maestà (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anchan è una dipendente pubblica thailandese di 60 anni, ed ora su di lei grava l’accusa di lesa maestà: la donna è stata condannata a 43 anni di carcere. La donna condannata a 43 anni di carcere Anchan è una dipendente pubblica thailandese di 60 anni. Sei anni fa ha postato su Facebook e su YouTube delle registrazioni audio ritenute denigratorie nei confronti di Rama IX Bhumibol Adulyadej – deceduto nel 2016 – e nei confronti della Corona. L’accusa che ora pende su di lei è quella di lesa maestà, e pertanto è stata condannata inizialmente a 87 anni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è una dipendente pubblica thailandese di 60, ed ora su di lei grava l’accusa di: laè stataa 43di. Laa 43diè una dipendente pubblica thailandese di 60. Seifa ha postato su Facebook e su YouTube delle registrazioni audio ritenute denigratorie nei confronti di Rama IX Bhumibol Adulyadej – deceduto nel 2016 – e nei confronti della Corona. L’accusa che ora pende su di lei è quella di, e pertanto è statainizialmente a 87di ...

