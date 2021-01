Tg Cinema, edizione del 20 gennaio 2020 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono iniziate a Roma le riprese de ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo Genovese, tratto dall’omonimo romanzo del regista romano, uscito nel 2018. Dopo aver concluso le lavorazioni di ‘Supereroi’, di prossima uscita, Genovese è tornato dietro la macchina da presa per dirigere una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. E la racconta attraverso la vita di un uomo (interpretato da Valerio Mastandrea), due donne (interpretate da Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (interpretato da Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (interpretato da Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita. Nel cast anche Giorgio Tirabassi, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi, Alessandro Tiberi e con la partecipazione di Lino Guanciale. Le riprese sono in programma per nove settimane nella Capitale. ‘SAI TENERE UN SEGRETO?’, SU PRIME VIDEO IL FILM TRATTO DAL LIBRO DI KINSELLA Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono iniziate a Roma le riprese de ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo Genovese, tratto dall’omonimo romanzo del regista romano, uscito nel 2018. Dopo aver concluso le lavorazioni di ‘Supereroi’, di prossima uscita, Genovese è tornato dietro la macchina da presa per dirigere una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. E la racconta attraverso la vita di un uomo (interpretato da Valerio Mastandrea), due donne (interpretate da Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (interpretato da Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (interpretato da Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita. Nel cast anche Giorgio Tirabassi, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi, Alessandro Tiberi e con la partecipazione di Lino Guanciale. Le riprese sono in programma per nove settimane nella Capitale. ‘SAI TENERE UN SEGRETO?’, SU PRIME VIDEO IL FILM TRATTO DAL LIBRO DI KINSELLA

20/01/2021 - 12 progetti hanno partecipato al workshop della 5a edizione di Biennale College Cinema – Virtual Reality International. Uno sarà presentato nella sezione Venice VR Expanded della Mostra d ...

Filming Italy Los Angeles si terrà a marzo

L’evento diretto da Tiziana Rocca, del quale cui Best Movie e Box Office sono media partner, ha come obiettivo la promozione dell’Italia come set cinematografico ...

12 progetti hanno partecipato al workshop della 5a edizione di Biennale College Cinema – Virtual Reality International. Uno sarà presentato nella sezione Venice VR Expanded della Mostra d ...L'evento diretto da Tiziana Rocca, del quale cui Best Movie e Box Office sono media partner, ha come obiettivo la promozione dell'Italia come set cinematografico ...