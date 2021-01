Tennis, arrivano aggiornamenti nel calendario Atp 2021: si gioca anche a Singapore e Marbella (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Importanti novità nel calendario Atp 2021. Il principale organo del Tennis mondiale, vista la persistente emergenza generata dalla pandemia di Covid-19, ha aggiunto due nuove tornei 250 agli eventi di quest’anno: Singapore si aggiunge nella settimana di Cordoba e Montpellier dal 22 febbraio e Marbella rimpiazzerà Houston, che è stato cancellato (dal 5 aprile nella stessa settimana di Marrakech). Il torneo in programma a Budapest si sposta a Belgrado nella stessa settimana di Barcellona. Alcuni tabelloni di qualificazione, inoltre, saranno saranno estesi per alcune competizioni tra cui Cordoba, Buenos Aires, Santiago e Acapulco (da 16 a 32). Il torneo di Dubai amplia sia il tabellone principale che quello di qualificazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Importanti novità nelAtp. Il principale organo delmondiale, vista la persistente emergenza generata dalla pandemia di Covid-19, ha aggiunto due nuove tornei 250 agli eventi di quest’anno:si aggiunge nella settimana di Cordoba e Montpellier dal 22 febbraio erimpiazzerà Houston, che è stato cancellato (dal 5 aprile nella stessa settimana di Marrakech). Il torneo in programma a Budapest si sposta a Belgrado nella stessa settimana di Barcellona. Alcuni tabelloni di qualificazione, inoltre, saranno saranno estesi per alcune competizioni tra cui Cordoba, Buenos Aires, Santiago e Acapulco (da 16 a 32). Il torneo di Dubai amplia sia il tabellone principale che quello di qualificazioni. SportFace.

L’ATP annuncia nuove modifiche al calendario

