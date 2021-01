‘Temptation Island’, dopo Alberto Maritato e Speranza Capasso è ritorno di fiamma tra altri due protagonisti dell’ultima edizione! (Foto) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) dopo il riavvicinamento di Speranza Capasso e Alberto Maritato che ha portato quest’ultimo a sorprendere la fidanzata con una romanticissima proposta di matrimonio a cui hanno assistito anche alcuni dei protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island come Anna Ascione, Nadia Chahar, Francesca Merra, Annamaria Laino e Sofia Nesci, proprio quest’ultima sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Amedeo Bianconi, con cui aveva partecipato al docu-reality di Canale 5. I due avevano avuto vita breve nel viaggio dei sentimenti, in quanto dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato – che lo aveva rivelato pubblicamente dopo nemmeno ventiquattro ore dall’inizio del programma – Sofia aveva richiesto il falò di confronto immediato, in cui aveva però ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 gennaio 2021)il riavvicinamento diche ha portato quest’ultimo a sorprendere la fidanzata con una romanticissima proposta di matrimonio a cui hanno assistito anche alcuni deidell’ottava edizione di Temptation Island come Anna Ascione, Nadia Chahar, Francesca Merra, Annamaria Laino e Sofia Nesci, proprio quest’ultima sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Amedeo Bianconi, con cui aveva partecipato al docu-reality di Canale 5. I due avevano avuto vita breve nel viaggio dei sentimenti, in quantoaver scoperto il tradimento del fidanzato – che lo aveva rivelato pubblicamentenemmeno ventiquattro ore dall’inizio del programma – Sofia aveva richiesto il falò di confronto immediato, in cui aveva però ...

softluthxr : @sprayantistupid le nuove ragazze di temptation island - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, dopo #AlbertoMaritato e #SperanzaCapasso è ritorno di fiamma tra altri due protagonisti dell’u… - mrjones1981 : @rcovelli Conta che al momento abbiamo tre Speranza: rapper, Ministro e ex Temptation Island. Secondo me potremmo t… - horanseyes : oddio ma in che senso Alberto e Speranza di Temptation Island si sposano - latteinpiedi : @lvcrezio L’estregetta, la regina del gorgonzola e colei che ha fatto Temptation Island -

