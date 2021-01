“Temptation Island”, Alberto e Speranza si sono ritrovati: proposta di matrimonio da film (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Erano stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di “Temptation Island” e dal quel docu-reality erano usciti separati. Adesso, a distanza di sei mesi, Alberto Maritato e Speranza Capasso, si sono ritrovati al punto di decidere di convolare a nozze. Lui le ha fatto la proposta con tanto di anello mostrato inginocchiandosi. Il tutto ripreso con un video social. Per nascondere le sue reale intenzioni Alberto ha raccontato a Speranza che era stato organizzato un servizio fotografico con tutti i partecipanti della trasmissione. Quando la Capasso è arrivata sul posto, ha trovato un’enorme scritta luminosa che recitava “Sposami”. Difficile resistere, soprattutto quando Alberto si è inginocchiato davanti a lei e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Erano stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di “” e dal quel docu-reality erano usciti separati. Adesso, a distanza di sei mesi,Maritato eCapasso, sial punto di decidere di convolare a nozze. Lui le ha fatto lacon tanto di anello mostrato inginocchiandosi. Il tutto ripreso con un video social. Per nascondere le sue reale intenzioniha raccontato ache era stato organizzato un servizio fotografico con tutti i partecipanti della trasmissione. Quando la Capasso è arrivata sul posto, ha trovato un’enorme scritta luminosa che recitava “Sposami”. Difficile resistere, soprattutto quandosi è inginocchiato davanti a lei e ...

