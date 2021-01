Takaya Imamura, papà di Tingle e storico designer, lascia Nintendo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Takaya Imamura, director e producer di Nintendo, ha annunciato tramite il suo account Twitter personale che lascerà l'azienda. Il 54enne creativo giapponese è entrato negli uffici della grande N nel 1989, una carriera in cui ha ricoperto tutti i tipi di posizioni sia nel lavoro artistico che tecnico e nella supervisione manageriale. Attualmente non sono state rivelate le ragioni della sua partenza o se intraprenderà presto nuovi scopi professionali. Takaya Imamura ha iniziato a lavorare presso Nintendo attraverso F-Zero, dove ha progettato veicoli e piloti. Imamura è una figura versatile, esperta nella progettazione grafica sia bidimensionale che tridimensionale. Il suo nome passa alla storia anche come l'uomo che ha assunto la direzione artistica unica di The Legend ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021), director e producer di, ha annunciato tramite il suo account Twitter personale che lascerà l'azienda. Il 54enne creativo giapponese è entrato negli uffici della grande N nel 1989, una carriera in cui ha ricoperto tutti i tipi di posizioni sia nel lavoro artistico che tecnico e nella supervisione manageriale. Attualmente non sono state rivelate le ragioni della sua partenza o se intraprenderà presto nuovi scopi professionali.ha iniziato a lavorare pressoattraverso F-Zero, dove ha progettato veicoli e piloti.è una figura versatile, esperta nella progettazione grafica sia bidimensionale che tridimensionale. Il suo nome passa alla storia anche come l'uomo che ha assunto la direzione artistica unica di The Legend ...

