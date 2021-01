Supercoppa | le probabili formazioni | Juve con Kulusevski | nel Napoli c’è Petagna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si assegnerà il primo trofeo stagionale,ntus esi affronteranno per conquistare laitaliana, calcio di inizio ore 21, diretta televisiva su Rai 1. La squadra di Pirlo arriva alla sfida con tanti indisponibili, out Dybala, Alex Sandro, de Ligt e Demiral, recuperato invece Cuadrado, L'articolo

Juventus e Napoli si giocano la Supercoppa Italiana in gara unica sul neutro di Reggio Emilia. Pirlo in emergenza, Gattuso recupera Petagna.Juventus-Napoli è anche Pirlo-Gattuso, amici da una vita, compagni al Milan e in Nazionale, celebri per gli scherzi reciproci. Come quella tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, questa sera l’uno contro ...