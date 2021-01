Supercoppa italiana, tra noia ed errori vince la Juventus: Napoli battuto 2-0, primo trofeo per Pirlo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella gerarchia dei trofei, la Supercoppa italiana viene terza e ultima dopo campionato e Coppa Italia. Si colora come antipasto di stagione o esotica kermesse. Stavolta non era né l’una, né l’altra, e non è stata nemmeno una grande sfida, che vive del valore delle due protagonista. Nel gelo di Reggio Emilia, sul campo malmesso e le tribune vuote del Mapei Stadium, Juventus e Napoli hanno dato l’impressione di giocare una finale tanto per giocarla. Segna Ronaldo, chiude Morata allo scadere, mentre Szczesny para e soprattutto Insigne sbaglia il rigore del pareggio. Vincono i bianconeri, e alla fine festeggiano, quasi per dovere, ma forse soprattutto per sollievo. È una vittoria che non vale tanto, specie per chi ha vinto tutto negli ultimi nove anni in Italia, ma almeno allontana la crisi. In questi casi si dice partita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella gerarchia dei trofei, laviene terza e ultima dopo campionato e Coppa Italia. Si colora come antipasto di stagione o esotica kermesse. Stavolta non era né l’una, né l’altra, e non è stata nemmeno una grande sfida, che vive del valore delle due protagonista. Nel gelo di Reggio Emilia, sul campo malmesso e le tribune vuote del Mapei Stadium,hanno dato l’impressione di giocare una finale tanto per giocarla. Segna Ronaldo, chiude Morata allo scadere, mentre Szczesny para e soprattutto Insigne sbaglia il rigore del pareggio. Vincono i bianconeri, e alla fine festeggiano, quasi per dovere, ma forse soprattutto per sollievo. È una vittoria che non vale tanto, specie per chi ha vinto tutto negli ultimi nove anni in Italia, ma almeno allontana la crisi. In questi casi si dice partita ...

