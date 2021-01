Supercoppa Italiana stasera in tv | su che canale vedere Juventus-Napoli Orario e programma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21.00 il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà teatro della sfida valida per la2021 tra. Il calcio italiano assegna il primo trofeo di questa stagione e bianconeri e partenopei si contenderanno la vittoria in una partita secca. In caso di parità nei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE – La formazione di Andrea Pirlo va a caccia di riscatto dopo il brutto ko in campionato a San Siro contro l’Inter, mentre la squadra di Rino Gattuso reduce dal 6-0 rifilato alla Fiorentina ha voglia di dar seguito e di sconfiggere gli eterni rivali. Ricordiamo che la Juve si è conquistata il diritto di giocarsi questo match grazie al successo finale nel precedente campionato, mentre gli ...